基隆市警局第三分局舉行快速打擊犯罪演練，因為過程太逼真，嚇了路過的民眾一大跳。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

日前有不少基隆市七堵區的市民，發現警方似乎在七堵鐵道公園有大行動，一次出動不少警力抓捕嫌犯。基隆市警局第三分局表示，其實是警方正在進行大規模的快速打擊犯罪演練，不過因為現場太過逼真，讓路過的民眾嚇了一大跳。

13日下午，有不少七堵區民眾在經過鐵道公園時，看到大批警力正在抓捕嫌犯，仔細一問才知道，基隆市警局第三分局正在進行「啟動快速打擊犯罪部隊」演練，強化員警對抗街頭暴力案件時的應變能力，維護轄區內的治案平穩。

第三分局偵查隊隊長簡邦哲表示，13日下午由7名員警扮演酒醉滋事份子，持球棒及木棍於公園內群聚鬥毆，勤務指揮中心在接獲民眾報案後，立即啟動「快速打擊犯罪部隊」機制，調派派出所線上警力於數分鐘內迅速抵達，以優勢警力有效控制現場。

簡邦哲指出，警方在控制現場的過程中，若遇到當事人攻擊，或口頭警告仍不聽勸阻時，員警便會使用防護型噴霧器及警銬制止逮捕制伏首惡，有效壓制現場民眾高張之氣燄，控制現場秩序。不過也許因為現場太過逼真，也讓路過的民眾嚇了一跳，以為發生了什麼大案子。

第三分局分局長林文煜表示，面對街頭鬥毆聚眾事件，期勉同仁遇案能隨時依循「啟動快速打擊犯罪警力」機制之應變妥善處置，迅速抵達現場即時遏止不法滋事，掌握相關事證，對於挑釁警察公權力的不法分子，警方一定強力執法，不容許宵小橫行街頭聚眾施暴挑戰警方公權力，以展現警察「維護治安、打擊犯罪的決心」。