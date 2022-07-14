日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里，過去曾頂著星二代頭銜出道，但人氣卻不如預期，母親過世後她便開始沉淪牛郎店，直到敗光家產不得不下海拍AV，隨後又「上岸」改當酒店小姐，去年還爆出遭人性侵懷孕、吸毒等等負面新聞，人氣直接跌入谷底。但經過這些風風雨雨後，坂口杏里還是在今年6月8日宣布嫁給跨性別格鬥選手福島進一，但沒想到兩人才新婚1個月，坂口杏里卻在社群媒體上怒吼「我已經忍耐到極限」，讓網友相當傻眼。

現年31歲的坂口杏里在去年挺過遭人性侵懷孕又墮胎、吸毒的各種爭議後，今年3月突然在個人社群媒體上公開戀情，但當時的她對於男方的一切相當低調，直到6月閃婚才公開對方的身分，並透露現在的他們相當甜蜜，感謝對方與她結婚，也希望獲得大家的祝福。

但沒想到兩人才結婚1個月，坂口杏里近日卻突然在IG的限時動態上抱怨老公種種行為。她先是透露老公所開的店，房租隔日就要繳了卻還不夠6萬元日幣（約台幣1.3萬元），她只好自己拿錢出來幫老公支付；接著透露老公明明知道她患有PTSD（創傷症候群），卻還是不時向她大聲怒吼、摔東西，讓她感到相當害怕；甚至還被她發現，老公到現在還用著前女友的餐具，讓她氣到忍不住大罵「我已經忍耐到極限」。

另外，坂口杏里還透露兩人結婚後雖然也有恩愛的時候，但她漸漸發現老公對於很多事情都無法改變，像是對於金錢觀很亂、有些事情不說出口他完全無法理解別人的痛苦，加上會用前女友的餐具及經常對她大吼，都讓她無法接受，強調「有些事情要結婚後才知道」。隨後她還曬出晚餐照並標註老公表示「離婚前還是家庭主婦」，疑似打算離婚，令網友們看了不禁搖頭。

對此，老公福島進一也透過IG限動向大眾道歉，表示妻子過去所受的傷害已無法改變，但他也為此做出了很多努力，接下來該如何繼續下去是他們夫妻倆的自由，對於他們之間所造成的混亂感到抱歉，並強調自己所經營的店也會照常營業，希望能為此事畫下句點。