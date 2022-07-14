美國食藥管理局（FDA）周三批准諾瓦瓦克斯（Novavax）兩劑型疫苗用於18歲以上成人，為疫情爆發以來第4款取得美國緊急使用授權的新冠疫苖。衛生當局希望此款採用傳統技術的疫苖將提高疫苗懷疑論者的接受度。

周三諾瓦瓦克斯股價收漲0.27%，為69.95美元，盤中一度漲逾1%。

此款疫苖仍待美國疾病管制與預防中心（CDC）批准才能開放民眾接種。CDC疫苗顧問小組預計將在下周二開會討論，但相關議程尚未公布。

美國政府在本周早些時候宣布已取得320萬劑諾瓦瓦克斯新冠疫苗，待該公司在未來幾周完成品質測試後就會發放。

目前美國超過三分之二人口已完全接種莫德納、輝瑞/BioNTech 或嬌生的新冠疫苗。美國衛生官員希望那些不願意接種輝瑞和莫德納mRNA新冠疫苖的人，會選擇諾瓦瓦克斯此款採用蛋白質次單位技術的疫苖，以進一步提高接種率。過去數十年來，這種重組蛋白疫苗技術已被廣泛用來對抗B型肝炎和流感等疾病。

歐洲已經批准諾瓦瓦克斯新冠疫苖投入抗疫行列，但需求並不高，自去年12月推出以來只接種了約24.2萬劑，促使該生技藥廠將焦點轉向低收入國家。

諾瓦瓦克斯預期今年營收約介於40億～50億美元，而分析師則預估其營收只能達到該目標區間的低標。