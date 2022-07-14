美國海軍13日表示，雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）打擊群正在南海執行任務，並強調此舉旨在表明美國致力於自由開放的印太地區。此前，美國導向飛彈驅逐艦「班福德」號（USS Benfold）才進入西沙海域，引發共軍派出咸寧艦近距離跟蹤監視。

據美國之音，美國印太司令部13日發布的新聞稿中說，雷根號航母打擊群在南海期間，將舉行海上安全演練，包括固定翼和旋翼飛機的飛行行動、海上打擊操演，以及水面與空中部隊的協同戰術訓練。

這份新聞稿強調，「航母在南海的行動，是美國海軍在印太的例行行動的一部分。」這是雷根號今年首次進入南海。

雷根號航母艦長戈德哈默（Fred Goldhammer）說：「我們在南海的存在，表明美國致力於一個自由和開放的印度－太平洋。我們根據國際法在這個地區開展活動時，艦上的每一名海軍官兵都為這項重要而持久的任務做出貢獻，以確保所有國家都能這樣做。」

第70特遣部隊暨第5航母打擊群司令唐諾利（Michael Donnelly）在聲明中說：「我們的打擊群始終保持能力和戰備，我們在南海開展活動期間也將持續聚焦這一點，以展示我們對該地區的承諾。」

美國海軍表示，該打擊群包括美國海軍唯一一艘前沿部署的航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）、第5艦載機聯隊（CVW 5）、第70特遣部隊（Task Force 70）和第15驅逐艦中隊（DESRON 15）的艦載人員，以及飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam）和飛彈驅逐艦希金斯號（USS Higgins）。

據報導，雷根號航母打擊群上個月訪問了關島，之後一直向西航行。這支航母編隊去年6月也曾進入南海展開例行行動。

中國的南海戰略態勢感知13日表示，該機構根據航母艦載機的最新飛行軌跡判斷，雷根號航母戰鬥群「目前正位南沙群島以南海域活動」。