「清水國民暨兒童運動中心」年初開工，市議長張清照14日前往了解施工進度。（張清照提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水重大建設「清水國民暨兒童運動中心」於年初開工，由於民眾鮮少看到大型機具與車輛進出，市議長張清照14日前往了解施工進度。建設局長陳大田說，開工後先進行地質鑽探、考古挖掘與側溝改善等前期作業，目前正進行「大開挖」，允諾會如質如期在2024年8月底完工。

清水國民暨兒童運動中心斥資6.3億元，不僅是海線第一座，也是台中市第一座專為兒童規畫設置的運動中心，極具指標意義。清水國運中心年初開工，上萬平方公尺的基地在圍籬內施工，民眾關心施工進度，並期待能夠早日完工。

陳大田表示，開工典禮後先進行地質鑽探、考古挖掘與側溝改善等前期作業，較少大型機具與車輛進出，才讓民眾誤會工程未進行，這是大型工程必要的謹慎作業，目前已進入大開挖，會加緊施工。

努力爭取建設的市議長張清照指出，海線受東北季風影響經常性風大，更需要有室內的運動場館，讓民眾可以不分季節，都能盡情運動健身，希望市府能加速工程，讓民眾早點享受優良的運動設施。

清水國民暨兒童運動中心規畫興建地上4樓鋼骨與鋼筋混凝土結構，有專屬兒童的運動空間，提供大人、小孩都可使用的多功能運動場與羽球、籃球場與游泳池等，還有體適能中心與媽媽們喜愛的韻律教室。另也善用廣場空間與露台，設置環場的散步道，可眺望海線風光，並有商場空間增加方便性。