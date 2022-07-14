新北市消防局在新店十四張歷史公園打造首座「機能型防災公園」，平時是共融式公園，災害發生時，可以立即轉換為臨時避難空間，提供水、電等生活必須設施，遊戲場部分已於5月開放試玩，防災器材倉庫、性別友善廁所、長廊涼亭則仍在施工中，預計7月底完工、9月全面開放。

十四張歷史公園位於新店區中央新村北側市地重劃區，面積約7700坪，鄰近北二高安坑交流道、環河快速道路、捷運小碧潭站等，交通機能便利。

防災公園規畫有維生儲水槽、水圳遊戲區、地下水井、自來水取水區、大型照明燈、風力太陽能照明燈、環場式照明燈、爐灶式座椅、戶外型電源插座、地震觀測儀、防災器材倉庫、長廊涼亭（災時為指揮中心）」等17項設施。

消防局表示，公園設施與遊具結合防災設計，僅需透過簡單的功能轉換方式即可成為災時防災公園專用的防災設施，例如水圳遊戲區設置「透水保水」設施，透過涵養雨水及貯留滲透雨水功能的設計，增加鄰近地區的透水、保水能力，災時即能轉換為災時淋浴區。

園區內並設置「座椅式爐灶」，災時取下座椅即可轉換為炊事用爐灶，方便快速爐炊事熱食；穀倉主題遊戲區大型防墜網災時則能轉換為災民曬衣區。

公園去年4月開工整地，工程原預計今年3月完工，受到疫情與缺工影響導致工程延宕，遊戲場部分已於5月完工開放，其餘尚施工中，預計7月底工程完工、9月底取得使用執照開放。

消防局表示，新店十四張「機能型防災公園」是新北首座區域型防災公園，期盼透過公園設施與防災設施充份融合的模式，做為日後推動新建防災公園的重要參考指標。

新北市新店十四張防災公園避難地下水井