國民黨立委江啟臣的「啟思民本基金會」於7日至12日間針對蔡政府施政滿意度與能源政策進行民調，近9成民眾覺得台灣缺電嚴重，7成民眾對穩電供電沒信心。

根據該民調顯示，蔡政府施政滿意度非常滿意15.5％、有點滿意20.5％、有點不滿意20.8％、非常不滿意高達35.9％，也就是回答不滿意的民眾超過一半。又有62.3％民眾對於蔡政府能源政策感到不滿意。

電價方面，19.7％民眾認為電價太低，35.2％覺得電價剛剛好，37.9％民眾則認為電價太高。贊成漲電價民眾佔33.7％，不贊成者佔63.7％。

民調也顯示，有高達87.3％認為台灣缺電問題嚴重，其中認為非常嚴重者，有50％之高，僅有10.6％認為不嚴重。不僅如此，也有高達71.3％民眾對政府穩定供電沒信心，有信心者僅26.7％。

在能源配比部分，問券詢問火力、核能跟再生能源哪個佔比應該優先提升，核能竟高達48.8％，再生能源37.9％，火力僅5.7％。火力更是被認為最該優先減少的能源，56.7％民眾認為應該優先減少。

江啟臣表示，網路民調當中，政黨選民明顯比例較低，中間選民比重較高，高達55.35％是中間選民，是否代表網路平台可以找到更多中間選民，待調查是否有這樣趨勢。

江啟臣說，能源跟用電是非常民生的議題，透過這樣的調查結果，政府要了解民意在哪，很清楚的，大家希望多元、穩定及安全的供電，而且要合理價格的供電，這些最基本期待都是政府基本責任，基本的供電做不好，就不用談其他事。

執行單位為啟思⺠本基金會，調查對象全國18歲以上之網路人口，調查時間：2022／7／7-7／12，有效樣本：1096份，抽樣誤差：在95％信心水準下，為±2.96％內。抽樣方法：以Facebook廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區。 樣本代表性與加權：採用比例估計法，母群體參數依內政部2022年6月之人口數據，針對本次調查蒐集資料，以反覆加權法(Raking)進行逐項重複連續性修正， 使樣本的性別、年齡、地區特徵符合全國母體結構(統計檢定顯著水準p-value＜0.05)。