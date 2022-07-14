探巡港都秘境的文博繞境受到熱烈詢問，首發的7條遊程也即將於7月25日中午12點在台灣設計設計台灣官網搶先開放註冊預約，高市府8月起預計開放6處港都的歷史場景，共30條文博遶境路線。

文博遶境以「探尋百年秘境」為主軸特色，文化局更突破眾多場地限制，民眾可深入軍事境地、潛入地下坑道，更能再見曾頹圮經細心修復後的文資館舍，文化局說，這將是最專業的導覽、最深度的文化行旅，8月6日首發團陸續出團啟程。

文化局長王文翠表示，感謝全台朋友的熱烈迴響，針對8月優先起跑的首發團，即將開放讓大家預約，要帶領大家踏查哈瑪星的百年現代化歷程、從左營舊城到鳳山新城、並一探日治時期的庶民生活與高雄蜿蜒濱海線等。

文博遶境30條遊程可至「台灣設計設計台灣」官網查詢，首發7條遊程可於7月25日中午12點起至7月31日前至官網各遊程頁面選擇預約場次，首先註冊高雄幣平台後即可預購，預購後將取得預購【序號】，於8月1日至2日期間完成付款，即完成遊程購買程序。剩下23條遊程及其他場次將於8月1日統一開放開搶。