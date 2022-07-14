在Covid-19的疫情影響下，為加速數位教學與縮減數位落差，教育部針對全國中小學，全面推動「數位學習精進計劃」，預計四年內將投入200億元，達到「班班有網路、生生有平板」的目標。聯強(2347)透過近年來大力推動的「營運服務平台(MSP)」，成功攜手四大品牌與經銷商，囊括今年「生生有平板」專案共58萬台的近五成訂單，並於六月下旬成功交付給全台22縣市的1700所學校，強大的專案整合交付實力，獲資訊業界矚目。

聯強多年來整合品牌原廠與經銷商推動「聯強數位教育聯盟」，扎根教育市場；今年更在MSP平台高效整合運作效率下，攜手蘋果、微軟、宏碁、惠普四大品牌及全台經銷商，在年度最大教育標案「生生有平板」專案創下佳績。

「生生有平板」除了金額與數量都創下記錄外，由於配送地點遍佈全台(含外島)22個縣市，其中包含一定比例的偏鄉學校，從開標到交付貨品的過程，對原廠、經銷商、通路配送，都面臨前所未有的挑戰。加上第二季全台面臨疫情升溫，物流配送難度遽揚；為了儘快交付到學生手上，使學習不受疫情影響，聯強發揮MSP(營運服務平台)的功能及效益，在客戶高度滿意之下，如期、正確且高品質的為客戶達成貨品交付至學校的任務。

聯強此案充分發揮「營運服務平台(MSP)」的威力，彙整包含四大整合服務能力：

一、金流服務：協助經銷商投標前後的額度支持。二、物流服務：整合旗下通達智能運籌的高品質配送，出貨前逐一電聯學校並妥善配送至指定位置，安全交付貨品。三、維運服務：結合各地經銷商，為各學校打造專屬的開機畫面等客製軟體建置服務。四、數位工具服務：分別提供品牌廠商與經銷商個別專屬「APP」，讓原廠及經銷商隨時掌握各縣市接單及交貨進度。

在此教育產業的年度盛事當中，聯強國際也很榮幸能為莘莘學子的數位學習環境改善，做出一些貢獻，讓學校能準時收到載具，進行後期軟體建置。也再次證明了聯強國際發揮了對大型專案的交付實力，在短短的時間內能完成這個艱鉅的任務，展現了通達運籌的高度專業及聯強國際的營運能力。