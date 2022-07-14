全國私校工會今天揭露，教育部私校諮詢委員會近日建議，自111學年起停止台灣首府大學各學制全部班級的招生。學生聽到後表示錯愕與生氣，他們希望可以有1、2年緩衝期，讓他們有所準備後，學校再停辦。

位在台南市麻豆區的台灣首府大學，在4月底傳出將向教育部申請停招；對此，台首大當時表示是朝「大學部停招、研究所續辦」方向規畫，並非全部停招。不過後來在學生抗議下，學校又說會繼續辦下去，不停招了。

而事實上，台首大休閒、幼教2個研究所111學年度招生率100％且都完成報到。同時，台首大獲教育部同意111學年辦理單獨招生，名額有200多個。

不過全國私校工會今天透露，教育部私校諮詢委員會近日建議，自111學年起停止台灣首府大學各學制全部班級的招生。為保障學生受教權益，教育部將安排他們到其他學校就讀，要求學校在7月31日前辦理學生分發說明會。

台首大學生自救會長、幼教所學生陳建良表示，原本教育部跟他們談時，說會給1年緩衝期，讓學校慢慢退場。昨天晚上他們聽說8月起學校要全面停招，許多同學覺得很生氣，不知未來要怎麼辦。

陳建良說，台首大目前有400多位學生，而休閒、幼教2個研究所111學年也已招到33個學生，現在學校111學年就要停止全面停招，不只本土學生受衝擊，外籍生要怎麼辦？

陳建良說，他的工作及生活圈就是在台南地區，會堅持在台首大繼續讀下去，如果沒辦法，就是放棄、不再讀了，不會轉到其他校去，因為「研究生怎麼轉學」！