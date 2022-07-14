據港媒報導，大陸13日零時30分，天鏈二號03星搭乘長征三號乙運載火箭，在西昌衛星發射中心成功發射，將為飛船、太空實驗室、太空站等載人航天器提供數據中繼和測控服務。天鏈二號03星將與先前發射的01、02星三星組網，組成大陸第二代數據中繼衛星系統，有望大幅提升天基測控與數據中繼的能力。

今年6月，3名大陸太空人搭乘神州十四號載人飛船升空，開啟為期6個月的在軌駐留。兩代天鏈衛星系統將在此期間，全天候為太空站和地面站建起一條條訊息「天路」，為太空人在軌生活和工作保駕護航。兩套全球中繼衛星系統的使用，將使訊息傳輸的可靠性和安全性大幅提高。

中繼衛星是主要服務於航天器的衛星，相當於天上的數據「中轉站」，可為衛星、飛船等航天器提供數據中繼和測控服務。大陸從2003年開始研製中繼衛星，2008年發射天鏈一號01星，並在2012年實現天鏈一號三星組網，使載人航天通訊實現跨越發展。2003年，太空人楊利偉只能利用極短的時間與地面通信，但在2013年神舟十號任務時，王亞平已可以進行長達50多分鐘的首次太空授課，畫面、聲音均十分清晰。

天鏈一號組網成功，讓大陸成為繼美國之後第二個擁有全球覆蓋能力中繼衛星系統的國家。2019年3月，天鏈二號01星成功發射，拉開大陸中繼衛星系統更新換代的序幕，進入兩代中繼衛星「聯手」應用階段。航天科技集團五院表示，天鏈二號的星間鏈路天線突破大量難題，使對用戶目標服務數量成長1倍，傳輸總速率達到Gbit／s等級，大幅提升服務效能。

據介紹，天鏈二號衛星發射在軌後，與天鏈一號衛星系統協同組網工作，主要任務是為飛船、太空實驗室、太空站等載人航天器提供數據中繼和測控服務，也能服務中、低軌道遙感、測繪、氣象等衛星，還能為航天器發射提供測控。2021年12月，天鏈二號02星成功發射。僅7個月後，又迎來了此次發射的天鏈二號03星。專家表示，這驗證了天鏈二號衛星的快速研製能力，為後續二代中繼多星快速在軌組網提供支撐，大陸天基測控與傳輸網絡建設的步伐進一步加快。

「如果說天鏈一號實現了中國數據中繼衛星『從無到有』，天鏈二號三星組網則實現了『從有到強』」。航天科技集團五院表示，當前，隨着天鏈數據中繼衛星系統的組網應用，全天候、全球覆蓋的天基測控網路已經建成，長時間不間斷、穩定可靠的天地通話已成現實，天鏈中繼衛星架起了一條連通天地、暢通無阻的「天路」。隨着第二代中繼衛星系統三星組網，中國已形成第一代、第二代多星組網的架構，將為更多的中低軌航天器提供更強大的測控與數傳服務。三星組網後，中國同步軌道測控的覆蓋率進一步提升，測控網路多波束覆蓋將實現對軌道覆蓋範圍進一步擴大，星地一體化實現中低軌道的全覆蓋。