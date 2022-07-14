日本電子產品巨擘Panasonic公司今天說，將斥資40億美元（約新台幣1205億元）在美國新建一座電動車電池工廠，地點位在堪薩斯州。

法新社報導，這座鋰離子電池廠將創造4000個就業機會。Panasonic致力擴廠，為特斯拉（Tesla）等客戶供應電池。

Panasonic Energy執行長在聲明中說：「隨著汽車市場電氣化程度提高，在美國擴大電池生產有助於滿足需求，這點至關重要。」

新廠將成為Panasonic在美國的第2座電動車電池工廠；第1座位在內華達州。

特斯拉今年稍早在德國和美國德州開設兩座新工廠後，面臨增產困境。英國廣播公司（BBC）上月報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）透露，受電池短缺和中國供應中斷影響，這兩座超級工廠猶如「超級錢坑」，「正燒掉數十億美元」。

堪薩斯州州長凱利（Laura Kelly）表示，樂見Panasonic決定在堪薩斯州設新廠，對當地經濟具有「變革性」影響。

新廠預計將落腳堪薩斯州的德索托（De Soto），不過此舉須經Panasonic董事會批准。

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）也對此表示歡迎，並說這項決定讓堪薩斯州成為「下一代電動車的最大電池生產地之一」，形同對美國經濟及勞工的「信任投票」。