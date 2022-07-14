國旅補助71/15上路，政府補助每房1,300元外，台北喜來登再加碼1,300元回饋馬上折抵，消費者花1,300元即可住飯店一晚。館內三大家餐廳吃到飽也加入補助戰局，8月31日前「悠遊暢饗」每晚4,888元起，預訂一間享桃山暢享、預訂兩間享比薩屋暢享送龍蝦。預訂三間享辰園暢享送招牌烤鴨三吃，換算下來每人只需1,794元即可「住一晚+吃到飽」，還可享受館內露天泳池、暢看房內電影等服務。即日起開放預訂，活動至經費用完為止，先住先贏。

台北喜來登配合觀光局「悠遊國旅」補助方案，個別旅客最高享每房1,300元折抵，預訂住房加購高鐵車票還可享75折優惠，激發民眾出遊意願。除了國旅補助外，9月30前推出的「悠遊住」住宿專案，台北喜來登加碼送1,300元馬上折抵，不用等到下次入住再抵扣，消費者只需付1,300元起即可入住並享露天泳池、三溫暖、健身房等設施，還可免費暢看房內電影與享用迎賓飲料。家庭入住亦可加購499元至5樓手拉手樂園暢玩Switch賽車、球池溜滑梯、廚房家家酒等兒童專屬設施。 國旅省錢再放大！除了純住宿優惠外，引起市場轟動的館內3間餐廳吃到飽亦合作推出「悠遊暢饗」給饕客族群，扣除國旅補助每房1,300元，8月31日前雙人入住3,588元享桃山鍋物或握壽司放題(原價4,016元)，美國翼板牛、松阪豬無限供應搭配特製日式湯底，現流握壽司品嘗致鮮，用餐贈送價值980元「龍蝦海膽燒」，此外鍋物暢饗8月份龍蝦海膽燒升級為「日本九州王者小田和牛」。四人入住7,176元享比薩屋24道義大利菜暢饗（原價4,908元），贈送價值4,220元的「龍蝦海鮮燉鍋」與「提拉米蘇」為CP值最高推薦。六人入住10,764元則可享辰園粵菜暢饗，超過30款人氣粵菜、手工點心、煲湯等，再送皮酥肉香、脂水肥美的「黃金片皮鴨三吃」（價值3,280元）。台北喜來登表示，上述專案已包含15.5％稅金與服務費。