下半年第一場大型商用不動產的標售案，中國人壽豪擲83.5億元，成功標下三商美邦人壽的內湖「精英電腦大樓」，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示：「內湖太久沒貨！一成交就刷新高價！」上月內湖洲子街「光能總部」才實價登錄揭露最新成交資訊，每坪行情達78.5萬元，如今中壽買「精英電腦大樓」成交單價竟一舉「破8」！且溢價率超過一成以上，顯示通膨隱憂下，游資對優質實體資產的買盤需求強勁，後市並不悲觀。

黃舒衛表示，上月實價登錄資訊才揭露內湖洲子街一筆「光能總部大樓」的辦公交易，屋齡約13年，其中2樓226.77坪，今年4月20日成交，總價達1.48億元，每坪成交實價達78.5萬元。緊接著，三商美邦人壽內湖堤頂大道辦公大樓「精英電腦大樓」公開標售，結果中壽以83.5億元成功標下，換算二樓以上辦公室每坪成交價達86萬元，幾乎改寫區域天價！顯示內湖西湖段太久沒好貨了！一旦有新大樓釋出，即一鳴驚人，高價成交！寫下2022年第三季商用不動產市場上的一大驚歎號！

黃舒衛表示，受全球進入升息循環階段影響，2022年上半年全台土地市場交易金額，比去年同期萎縮39％、季跌57％；但反觀商用不動產市場，幾乎文風不動，老神在在，尤其在自用、抗通膨的效用考量之下，僅較去年上半年的684億元，稍減3％，還是創下歷年次高，仍能強吸自用、置產買盤。

黃舒衛分析，其中台北市內科園區，不但本身有產業聚落優勢，更有企業總部及比價誘因，因此中美貿易戰開打、2018年以來，最受買方青睞，整棟廠辦交易總金額總計就有538億元，每年平均都至少有5棟的交易實績。

瑞普萊坊調查，以2022年來說，光是上半年，就有「長虹豐匯商業科技大樓」、「台北影業大樓」等，陸續成交，合計交易金額，超過115億元的紀錄，市場詢問度極高。

黃舒衛分析，全球因為貨幣寬鬆政策已開始將向，而出現金融市場波動、或是投資信心的動搖，因此游資布局重心，已從風險資產，轉進到實體資產，帶動資金對實體資產的需求更強；而且全球供應鏈重組下，製造業的生根、擴張，對於商用不動產市場交易有鞏固的效果，自用、置產需求仍旺，中長期仍值得市場健康看待。