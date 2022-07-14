國民黨中央黨部14日召開「林智堅參與竹科報告案涉嫌違法—政商學關係鏈與同學論文對照新事證大公開」記者會，文傳會副主委舒翠玲（左）、林家興、桃園市議員參選人凌濤（右）公開調查證據，要求民進黨桃園市長參選人林智堅出面說明。（黃世麒攝）

前新竹市長林智堅中華大學碩士論文涉抄襲竹科研究報告，遭林否認。國民黨上午再加碼，林該本碩士論文，不僅抄襲竹科研究報告，還抄襲彭姓與陳姓兩位同學的碩士論文，一樣是錯字「複製貼上」，籲林別再硬拗，考驗台灣人民智商。

國民黨文傳會副主委林家興表示，林智堅碩士論文口試委員李友錚指導的中華大學陳姓與彭姓兩位碩士生，不僅與林同年畢業，兩本碩士論文與林的論文也都用相似的TCSI模式論文研究架構，文獻回顧與探討與論文架構也有多處雷同。

林家興舉例，彭姓學生論文中「由此可『之』」的錯字，林智堅論文也複製貼上；但林與彭的論文引用同樣來源，彭標註「Journal of Health care Marketing」寫對，林卻創造不存在的「Marketing Health Services」論文期刊名稱。

林家興也提到，李友錚指導的彭姓與陳姓碩士生，在所屬研究案的問卷也有署名；林智堅說有共同參與竹科研究，但當時竹科委託報告，研究員李友錚、承辦人王明郎都有在研究問卷署名，林智堅卻沒有署名，到底有什麼問題，至今還在硬拗。

前國民黨文傳會主委凌濤則提到，中部科學園區2007年還有一份同樣用TCSI架構的研究報告，至今不願提供，呼籲科學園區管理局不要為了品格有疑慮的候選人，讓自己名譽受損傷。