民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀觀光工廠，品嘗糕點讚有幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀觀光工廠，品嘗糕點讚有幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀觀光工廠，品嘗糕點讚有幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀觀光工廠，他自承和桃園市長鄭文燦都像「番薯」，帶土味但更貼近基層，他也諷刺對手張善政高喊「君子之爭」，但卻把抹黑、潑髒水當起手式，非常遺憾，且媒體上也看不出張對桃園的願景和規畫，自己仍會勤跑基層，展現對桃園城市願景和擘畫。

國民黨內部民調稱在論文門事件後，桃園市長選戰的支持度，由張善政以31.3％取得領先，贏林智堅6.5％。林智堅說，他自己還沒看過這份民調，會抽空了解，民調一直以來他都會當參考，也不會針對單一民調評論，最重要仍是要勤跑基層，笑言自己和鄭文燦都是基層出身，就像「蕃薯」一樣，帶土味但更貼近人民。

林智堅特別提到，對手張善政接受媒體專訪，卻大篇幅抹黑他或鄭文燦，讓他覺得相當可惜，沒看到張善政對桃園提出任何願景或規畫，尤其6月15日選對會徵召他後，看到對手鋪天蓋地以抹黑、潑髒水方式當起手式，原先對張善政率先提出君子之爭相當期待，但很遺憾看到都是潑髒水跟抹黑，非市民期待。

「選舉過程應該提出政見牛肉，不要起手式就是潑髒水和抹黑！」林智堅不滿張善政批評他過去打造的新竹經驗跟政績，直指桃園和新竹市府團隊過去8年努力，多次獲五星市政，呼籲不要因選舉抹煞市府團隊努力，強調自己地方父母官出身，深知市民小事就是縣市首長大事，感嘆張批評新竹市府推動進擊的公園計畫、認為不是重要政績，此發言已背離人民想法，喊話要張到新竹走走，聆聽市民心聲，就會理解市民期待公園改造、基礎設施提升。

林智堅說，上周五辭職後，今天是他第5天行程，已拜訪桃園9個行政區，會持續宗廟行程、社團活動和產業之旅，他也駁斥張善政質疑「好像在跟鄭文燦選」，強調不是誰帶誰，鄭文燦8年政績卓越，受到桃園鄉親肯定，利用公務之餘帶領他勤跑基層，不該被做文章，2人是跟市民綁一起，張善政心裡應該想桃園未來發展跟市民期待願景，不要企圖把林智堅跟鄭文燦綁一起。