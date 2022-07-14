疫情、升息、股市急跌、全球經濟放緩疑慮等利空匯聚，房市買氣轉為觀望，建商也提早放假，北台灣上半年案量年減8.4%，住展雜誌研發長何世昌表示，雖然今年上半年推案量少，但因去年同期遇到三級警戒，推案量基期並不高，因此今年上半年案量萎縮幅度不到一成。由於建案競爭壓力不大，所以漲價現象仍相當普遍。

何世昌認為，北台灣上半年有太多建案延推，從329檔延到520檔，又從520檔往後推遲到下半年推出。即使下半年還有選舉因素干擾，但有太多建案一延再延，再延下去就要過新年了，因此下半年恐怕延無可延，推案浪潮將不斷加大，推案量可能飆到6,500億元至7,000億元之多，將會相當熱鬧。

北台灣各縣市中，今年只有台北、桃園等兩都上半年案量正成長；其中，台北市今年上半年案量約1,318億，較去年增加一百億元，年增約8.2％，而桃園上半年推案量1,253億元，年增約6.6％。

北市今年上半年因小宅建案多，由於這類房型主要瞄準剛性需求，受大環境影響相對低，包括中正、中山、大安、內湖、北投與南港等六區，推案量均逾百億元以上，尤以北投推案量逾250億元最多。桃園市則以龜山、八德、桃園、大園與蘆竹等五區案量較大，推案量均逾百億元以上，尤以桃園約240億元最多。

新北市今年上半年推案量僅約1,826億元，較去年同期減少355億元，年減幅約16％，傳統推案大量區如中和、林口、淡水、板橋等地全都熄火。不過，讓人訝異的是，新莊上半年推案瘋狂湧現，推案量高達587億元，囊括全新北約32％案量。

新竹縣市上半年推案量降至565億元，較去年同期減少173億元，年減幅約23％，供需失衡的狀況又再惡化。推案量最多的行政區為竹北市，案量約190億元，是唯一案量破百億的行政區。另一個菁華區竹市東區，推案量僅42億，就連湖口、新埔、竹東等蛋白區推案量，都比東區還多。