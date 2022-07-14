6月30日甫掛牌上市的光學半導體晶圓代工大廠采鈺(6789)在光感測器已逐漸成為多種終端應用的標準配備，且單機搭載數量與半導體含量持續提升下，終端應用蓬勃多元化發展趨勢明確，營運具備長期持續成長動能。

采鈺光感測技術觸角自感測器延伸至發射端，並朝微型顯示器發展，技術領先且產品布局完整，預期未來各個應用領域對光感測器的需求持續增加，微型化和多樣化的感測元件為發展關鍵，采鈺光學半導體的優勢核心技術和特殊寡占市場地位，營運具備長期持續成長動能。

采鈺原普通股現金股利每股配發新台幣2元，因公司員工認股權證之行使及現金增資發行新股，致流通在外普通股股數增加，故調整現金股利配息率，變更後普通股現金股利每股配發新台幣1.86460225元，7月14日為除息交易日。6月最後一天以每股290元掛牌上市，當天大漲逾一成，站穩300元關卡，但受到半導體雜音，采鈺本周失守300元關卡，上市滿兩周的本周三摔下253元新低價，本周四為除息首日，早盤開低後拉抬翻紅，一度大漲6.84%或18元，報281元，盤中漲幅仍約近5%，完成填息。

采鈺6月營收8.78億元，年減2.49%、月減7.51%；第二季營收26.50億元，年增23.89%、季增15.45%；上半年營收49.45億元，年增30.44%。

采鈺初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形，依據台灣證券交易所股份有限公司111年3月24日台證上一字第1111801180號函辦理公告公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項截至111年度第2季執行情形。采鈺初次申請上市時，依台灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項，一、承諾應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露最近三年度與截至最近期業績變化之合理性，以及銷貨集中前二大客戶之必要性、合理性、營運風險暨因應措施。二、因采鈺董事長兼任執行長，依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條第2項規定辦理。采鈺後續也將於112年股東常會增選一席獨立董事。