中華電信傳出針對499吃到飽推出4種續約方案，且是透過寄送簡訊通知老客戶，相當低調，此事引起網友們熱烈討論，許多人認為方案相當划算，甚至有人回報官網一度塞爆，無法登入。

有位網友在PTT論壇上發文表示，收到中華電信的499續約方案簡訊，這次的續約方案一共有4種。從簡訊中的網址進去，可以看到方案分成4G單門號499、4G單門號499、5G四季饗宴599（24個月）及5G四季饗宴599（12個月）等方案。

此外，簡訊內容也提到，「本專屬優惠簡訊轉寄無效」，代表就算未收到簡訊的用戶知道續約網址也沒用，因為登入頁面需要輸入門號及身分證字號進行驗證，最後才能選擇優惠方案。

話題引起網友們熱烈討論，許多人紛紛上網搶續約，起初網站還一度塞車，「如果網站進不去可以改打客服，也可以續約」、「合約還有一年到期，沒收到」、「已經續約了，看來好像不是所有人都有」、「點不進去的就打客服看看吧。」

不僅如此，有網友好奇該選4G還是5G的方案，「對只要無限速4G吃到飽的使用者很划算吧」、「個人覺得5G沒很香，太慢了」、「當然選4G，5G分享有限制」、「我只有收到5G的方案，求4G優惠。」