國旅振興補助方案可望為國旅市場帶動熱潮，搶攻龐大自由行商機，台南遠東香格里拉飯店即日起推出「您旅遊．我加碼」住宿加倍送活動，凡透過飯店官網、電話或電子郵件，預訂官網任一住房專案於週日至週四入住，並於訂房時告知使用國旅補助1,300元支付房費，即可於辦理入住時，獲得加倍1,300元美食住宿回饋金，內含台南遠東香格里拉500元餐飲抵用券，可於住宿期間或12月16日前使用，以及台北遠東香格里拉800元住宿抵用券，於8月31日前預訂該飯店官網住房專案即可使用。

依旅客的不同需求，台南遠東香格里拉官網推出多款住房優惠，針對暑假親子住房的「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」專案，多款房型可供選擇，包含經典的尊榮客房、舒適尊榮家庭房、高樓層特選尊榮客房，或是奢華雅仕套房。入住期間，可享兩位大人及一位小朋友豐盛自助早餐，並於退房後，約兩周內由「關於時間科技Abouttime Tech」宅配總價值近6,000元的Herowatch 2兒童智慧手錶組至指定收貨地址，方便又貼心，每房每晚8,000元起。

「VR玩樂．潮假期」住房專案，雙人入住3天2夜尊榮客房，每房每晚4,700元起；四人同行入住尊榮家庭客房，每房每晚6,600元起，贈送迷你杯冰淇淋之外，可依照個人喜好選擇一項HTC VIVE虛擬實境遊戲玩樂乙次，包含緊張刺激的「恐龍突擊隊2：最後防線」，考驗玩家們面對眼前栩栩如生的恐龍如何求生存；還有挑戰心臟強度的「命懸一線」，站在高樓獨木橋逃離死屍追逐與火焰逼近的刺激；或是盡情享受紓壓快感的「忍者切水果」及打擊樂趣的「全民棒球」等精彩遊戲內容，無論是親子出遊或好友結伴同遊都能享受與眾不同的旅宿體驗。

以上住房專案，自助式早餐，住宿期間可享飯店餐廳及及日本資生堂頂級 Qi Spa 芳療85折優惠等多項禮遇。每周六日入住還可免費參加，戶外心型游泳池舉辦適合大小朋友的「即刻救援之活力爭霸戰」與兒童戲水池的「繽紛彩球尋寶樂」讓小小孩盡情玩耍。