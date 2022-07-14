宏全（9939）為衝業績，近來對外積極拓展國際布局及開發新市場；對內調整產線規劃、研發創新產品及導入自動化製程，已繳出穩建經營績效，台灣指數公司公布最新「特選高股息低波動指數」，連結「元大台灣高股息低波動ETF基金（00713）」，篩選出最佳50家公司列入成分股，目前持股比例前十名，包括宏全在內。

宏全還表示，公司將朝向全面的營運發展，重視永續經營，積極投入永續包材及駐廠生產（In-house）、中長期策略合作、節能減碳、再生能源使用、碳盤查作業、產品碳足跡、TCFD、廢棄物管理、水資源利用，及相關ESG等作為。

近期台股盤勢震盪大，台灣指數公司公布最新「特選高股息低波動指數」，連結元大台灣高股息低波動ETF基金（00713），此基金評選方式，衡量台灣前250大市值公司的獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量，及市值波動度，篩選出最佳50家公司列入成分股。

截至7月12日止，該ETF持股比例前十名，分別為台塑10.23％、華碩9.53％、台灣大9.31％、仁寶3.81％、光寶科3.39％、英業達2.86％、三陽工業2.35％、聯發科2.23％、聯電2.18％，及宏全2.15％。

宏全透露，公司之所以最近進入該基金持股比例前十名，共有幾項指標，在股利率方面，宏全近三年分派現金股利，逐年成長，分別為2019年每股配息3.05元、2020年3.6元，及2021年4.3元。

另在現金股利殖利率，宏全近三年殖利率穩定表現，分別為2019年5.72％、2020年6.37％及2021年6.17％。

至於平均股價方面，宏全近三年平均股價，分別為2019年55.1元、2020年55.7元，及2021年71.4元，今年上半年股價平均落在75.3元，股價表現平穩且成長，較不受台股上半年大盤波動的影響。 近三年市值，宏全2021年底市值206.05億元，分別高於2019年底市值181.58億元，及2020年底174.62億元。

至於宏全近三年股東權益報酬率，亦逐年上升，分別為2019年10.94％、2020年12.54％，及2021年14.45％。

尤其，宏全近三年獲利能力持續創高，2019年EPS4.72元、2020年5.72元、2021年6.83元，及2022年第一季EPS1.93元，均為公司被列入此成分股的主要關鍵。