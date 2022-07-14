男子邊企圖跳海輕生，適逢海水退潮，裸露海底爛泥，男子卡在爛泥中，進退不得，警方也即時趕到現場，將施男送醫救護，挽回一條寶貴性命。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

男子邊企圖跳海輕生，適逢海水退潮，裸露海底爛泥，男子卡在爛泥中，進退不得，警方也即時趕到現場，將施男送醫救護，挽回一條寶貴性命。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

男子邊企圖跳海輕生，適逢海水退潮，裸露海底爛泥，男子卡在爛泥中，進退不得，警方也即時趕到現場，將施男送醫救護，挽回一條寶貴性命。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣福興鄉施姓男子，不堪遭房東催討房租債務和小孩相處也出了問題，一時想不開而服用安眠藥後駕車到鹿港海邊企圖跳海輕生，幸好適逢海水退潮，裸露海底爛泥，讓男子卡在爛泥中，進退不得，警方也即時趕到現場，將施男送醫救護，挽回一條寶貴性命

鹿港警察分局草港派出所警員陳永源，日前在所執勤備勤勤務時，凌晨1時8分許接獲報案指出，在鹿港鎮崙尾巷附近海堤，有1名男子不知何故朝海中走去，疑似企圖輕生尋短。

陳員獲報後火速趕往查看協助搜尋，在台61線下21號水門附近搜尋時發現施姓男子所駕駛之自小客車，研判施姓男子可能從附近下海，果然在離岸邊約50公尺處，發現有男子卡在海面爛泥中進退不得，最後在警消合力下才將卡在爛泥中之施姓男子送醫救護，經醫生檢查後傷勢並無大礙外，並通知其家屬到院照料。

經了解，施姓男子因積欠房租遭房東催討，還有與小孩相處問題，一時想不開而服用安眠藥後駕車到鹿港海邊企圖跳海輕生，同時間家屬發現施姓男子不見蹤影，擔心不已，到派出所報警協尋，即接獲通知已尋獲施姓男子並護送至某醫院救護，家屬感謝不已。