2022台南購物節今天正式起跑。(曹婷婷攝)

搶攻疫後商機，2022台南購物節今天正式起跑，台南市政府宣布，今年好禮除送出2輛豪華汽車等豐富大獎，也首度推出「舊會員回娘家」活動，舊會員8月31日前上網登錄發票成功，即可獲百元購物金，還可參加抽SWITCH等大獎機會。

副市長趙卿惠表示，市長黃偉哲上任後，台南購物節累積消費金額年年突破，從12年前40多億元，到去年已經突破124億。她說，今年上半年由於疫情影響，觀光旅遊消費受到影響，希望下半年疫情緩和情況下，大家多來台南，也希望今年購物節消費金額，能夠繼續往上突破。

台南市政府連續2年於台南購物節加碼送房，前年與去年各送出2戶輕豪宅，經發局表示，今年若達到一定的的消費金額，也會送房子。

經發局長陳凱凌表示，今年共規畫線下18大系列活動，線上6大促銷方案。線下實體活動，從暑假期間強勢開跑，包含台南觀光工廠與商圈共同推出5大趣味遊程，另7月15日海安商圈餐酒節首發起跑，之後每月都舉辦豐富商圈活動。

適逢暑假檔期，台南購物節搭配暑期專檔獨家推出「陸、海、空｣好禮內容，獎項包含智慧電車，適合呼朋引伴出海同遊的安平亞果遊艇碼頭遊程券，與疫後瘋出國的超夯機票好禮，齊享國旅上山下海，以及出國暢遊的歡樂，民眾暑假來台南旅遊，申請國旅補助還可抽「陸、海、空｣好禮。

為搶攻暑假旅遊商機，南市府也推出「電子化台南好康券」，活動期間只要前來台南住宿即可享食衣住行好康，今年也特別整合市內各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等業者共同參與。

台南購物節也特別加碼，8月起周周抽出2000元吃飯金，邀請民眾踴躍消費品嘗台南在地美食、振興餐飲經濟。活動期間在台南市商店消費，憑單筆消費滿100元發票，或於台南好物與台南便利送網路平台消費滿100元，即可獲1組序號，憑發票或序號可至2022台南購物節活動官網登錄抽獎，9月起每月舉辦好禮月月抽。