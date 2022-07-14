國民黨高雄市長參選人柯志恩日前確診，經過多日休養，柯志恩14日在確診後首度以視訊方式露面，並與婦女、教育團體暢談，對於自己在臉書上公布高雄校園霸凌成案數在六都中「一枝獨秀」，卻遭高市府教育局長謝文斌回嗆柯志恩「倒果為因」一事，柯志恩回應，霸凌成案數飆高是事實，教育局應該設法解決問題，而非她提出相關數據就「膝蓋式」胡亂反駁。

柯志恩13日在臉書PO指出，高雄霸凌成案數在六都之中「一枝獨秀」，從2018年18案到2020年成長到32案，去年又翻倍到65案，反觀新北市從3、40降到19案，台北市維持15案上下，台中和台南大約20多案。直批「陳其邁有沒有意識到高雄霸凌的嚴重度？」，呼籲市府應盡速補足專業輔導人力的政策。

而謝文斌反駁，高雄市校園霸凌從2020年成案33件、不成案93件，合計126案，成案比例26％，至2021年度成案68件、不成案249件，合計317案，成案比例下降至21％，要柯志恩別拿成案數來「倒果為因」，這恐會打擊到校園第一線人員反霸凌的士氣。

對此，柯志恩表示，她提出來的狀況及數據都反應出現在社會的現實，幫大家爭取更多權益何錯之有？她認為不必每次提出相關資訊，對手就「膝蓋式」胡亂回擊、反駁，她提出問題是希望讓高雄的教育更好，並非要打擊第一線人員，她提出的補足學校輔導人力與輔導機制反而可以減緩第一線人員壓力。

此外，針對柯志恩坦言，因為不慎確診，確實大大影響到她原先規畫的競選行程，有許多大型活動也無法親自現身，但已經遇到了也沒辦法，隔離期間結束後，她會加快、勤奮跑每個行程。