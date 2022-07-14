2020年4月一名3歲女童腦出血被送至醫院急診，醫生發現她身高僅83公分、體重7.9公斤，極度瘦弱，身上還滿佈瘀青，懷疑受虐通報。檢警查出女童遭親生父母林姓男子及蔡姓女子毆打、劇烈搖晃、限制進食，瘦成皮包骨。一審依《妨害幼童發育罪》判父母各1年6月，二審高雄高分院認為女童遭凌虐致重傷害，判林男5年10月、蔡女5年2月，可上訴。

46歲蔡姓女子2017年6月生下女童，當時因沒能力照顧，委由社會局轉送寄養家庭。2019年7月，蔡女申請將女童接回親自照顧，半年後社工到家中訪視，發現女童身形瘦弱，沒多久就被送醫急救，院方檢查出女童營養不良、發育遲緩。

警方調查，蔡女交往複雜，前後分別和4名男子產下3女1男，受虐女童的生父林姓男子辯稱是女兒個性調皮且不愛吃飯，才會用棍棒教訓她。至於女童腦出血送醫，蔡女和林男都否認動手，大女兒作證說是妹妹自己暴衝撞牆才會受傷昏倒。

檢方查出，女童父母平常疑似刻意限制女童進食，導致女童長期處於飢餓狀態，瘦到只剩7.9公斤，但蔡女和林男辯稱是晚下班、女童晚吃且吃得少所致。但檢方仍認定女童父母疏於照顧，依刑法《妨害兒童自然發育罪》起訴。

一審高雄地院判林男、蔡女各1年6月，二審高雄高分院認為女童當時受虐情形相當嚴重，已達重傷害程度，改判林男5年10、蔡女5年2月，全案仍可上訴。