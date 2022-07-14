桃園市長鄭文燦親率市府一級主管南下嘉義縣交流，一早就先到魚塭、溫室參訪。（呂妍庭攝）

桃園市長鄭文燦親率市府一級主管南下嘉義縣交流，養殖業者陳泓碩送上自家養殖的富貴魚跟金鯧魚，祝桃園市富貴金昌。（呂妍庭攝）

嘉義縣與桃園市政府共同舉辦南北跨域的雙流活動，桃園市長鄭文燦親率市府一級主管南下嘉義縣，今一早就先到魚塭、溫室參訪，鄭文燦還親自體驗撈蝦、捕魚，鄭文燦誇嘉義縣智慧農漁業轉型領先全台，希望雙城論壇能讓兩縣市的城市治理經驗互相學習、互相創新。

今鄭文燦帶領市府一級主管約50人參訪義竹鄉「台灣寶蝦智能養殖場」及太保市「耿赫智能農場」，下午在嘉義長榮酒店文苑廳舉辦交流論壇。嘉義縣長翁章梁說，桃園在工業發展上有非常好的經驗，包括城市的規畫，國門建設計畫都做得非常好，人口成長最多，是全台最年輕的縣市，嘉義縣要跟桃園市學習，透過今天的經驗交流，對雙方公務人員和縣市發展，絕對有正面意義和價值。

鄭文燦表示，桃園、嘉義的雙城論壇，是希望讓城市治理經驗互相學習、互相創新，不論是漁業、農業、工業，包括青年政策、土地利用，桃園跟嘉義有很多互相學習的空間，尤其嘉義農工大縣的願景逐步在實現，像早上看到智慧養殖導入很多IOT裝置，讓漁民用手機就能管理養殖場，成為聰明的養殖戶，是難得的發展方向，稱讚嘉義縣智慧農漁業轉型，在全台可以說是最領先的，今天的參訪經驗很寶貴。