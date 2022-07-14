美國6月CPI年通膨率升至9.1%，再度刷新逾40年高點，但隔夜美股表現淡定，周四香港股市持穩，恆生指數盤中小漲0.27%，為20854.09點。國企股漲0.26%，報7164.12點。

恆生科技股目前漲1.7%，成分股普遍上揚，商湯跌3.766%，海爾智家跌3.5%，表現最差。比亞迪電子漲7.1%，漲幅最大。理想汽車漲5.2%，攜程集團漲4.88%，蔚來漲4.27%，阿里健康漲4.6%，表現亮眼。

外媒報導iPhone 14手機已經開始試產，預計在8月投入量產，且蘋果公司看好新系列手機推出後的初期銷售表現將優於iPhone 13，比亞迪電子等蘋概股應聲上揚。高偉電子漲7%，舜宇漲3.6%，瑞聲漲3.5%。

內銀股表現受到打壓，招行目前跌4.6%，稍早前一度大跌逾8%。郵儲行、交行、信行、農行、工行、建行、中行全面走跌。

內房股和物管股賣壓沈重，龍湖稍早前重挫8.5%，在藍籌股中表現最差。碧桂園跌1.4%，稍早前一度跌逾5%，碧桂園服務目前跌2.0%，稍早前慘跌8.5%。