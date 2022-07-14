由於烏克蘭戰爭，物價飆升，以及冬季的能源危機，歐盟執委會預測通膨將達創紀錄水準，並且也將下調今年和明年的GDP預測。

彭博引述歐盟執委會的一份草案文件，率先報導該消息。執委會預計2022年歐元區通膨率將達到7.6%，高於五月預測的6.1%水準。執委會並預計通膨到明年將為4%，高於五月預測的2.7%。

執委會對今年的通膨預測不斷調升，五月時預測為6.1%，而在烏克蘭戰爭爆發前的預測則為3.5%，當時僅考量到新冠疫情因素，認為通膨是短暫的。

本周一的歐元區財長會議，財長們表示，儘管經濟情勢惡化，但是抗通膨仍是首要優先任務。

執委會還預計今年歐元區的GDP將為成長2.6%，略低於五月預測的2.7%；並且2023年的GDP為成長1.4%，遠低於五月預測的2.3%。

而在烏克蘭戰事爆發之前，執委會在二月還一度預估今年GDP成長率為4.0%，明年成長為2.7%。

然而這些數據在官方正式公布之前，仍有可能出現變動。