黃嘉千和夏克立這對異國夫妻本來是演藝圈中的模範夫妻之一，未料近日媒體爆出兩人婚姻走向句點，雙方已經為了離婚一事告上法院，16年婚姻觸礁終結。對此，網紅廣告小妹透露，從新聞得知經濟大權掌握在女方手上，讓夏克立過去自嘲若離婚自己大概會變成窮光蛋，廣告小妹則曝黃嘉千投資內幕，讚她眼光精準，是真的很有一套。

夏克立過去上節目時就透露家裡的錢都由老婆管理，他每月放3萬元進兩人共同帳戶，當作家用費，無奈說：「如果錢都存進黃嘉千戶頭，花錢都從自己的戶頭出去，哪天離婚了，我整個人生豈不是賠慘了？」但被主持人反駁聽說夏克立在加拿大也有房產跟投資股票，應該不至於這麼慘。

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

見此，廣告小妹說夏克立和黃嘉千的新婚房買在南港「溫歌華花園」，後來聽說房價漲了一倍，「投報率秒殺台北幾個熱門區」，婚後兩人仍不斷投資，黃嘉千看好馬來西亞的房地產趨勢，便又在當地置產，「地點都是妥妥的佳！我身邊的投資客這二十年來很愛在東南亞置產，如果當地有高人帶你飛，是真的可以考慮」。

除此之外，黃嘉千在宜蘭擁有的土地正好在王仁甫開的民宿附近，看過王仁甫民宿影片的人應該都可以明白黃嘉千的眼光之好，就廣告小妹觀察多年，「理財能力較好的台灣藝人，我看來看去，幾乎都是靠房地產」，最後呼籲大家「少追星，多存錢」，網友回應：「黃剛出道時就被炒過是千金出身，有這樣的投資眼光也不意外」、「說得好，我從小不太貢獻零用錢去買明星的周邊衍生產品等，每每看到狂粉買多少才可以抱抱（？）或買機票跟著四處飛，除了佩服，還是佩服」、「比起誰結婚離婚的八卦，更愛看像這樣從其他視角切入的分析文」。