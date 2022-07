家世顯赫的男星王陽明,因俊俏外型入行,2011年演出偶像劇《我可能不會愛你》而大開知名度,被封為「台灣第一帥」,他在2015年與女星蔡詩芸結婚,婚後4年終於迎接寶貝女兒Katiya出生,從此王陽明的守護名單多了一人,除了愛妻蔡詩芸外,就是女兒,王陽明透露日前他帶著孩子出去玩,展現身上衣傲人之處,高喊:「全部小男孩淨空!」。

王陽明與蔡詩芸曾交往2年時間,但當時走向分手,直到8年後再度遇上對方,更加成熟的兩人復合,並且很快認定彼此是「對的人」,復合後交往僅4個月就決定攜手共度餘生,至今即使女兒出世,兩人仍是經常曬恩愛,感情非常甜蜜。

升格當爸媽後,王陽明與蔡詩芸仍持續工作,但即使再忙碌,也必定留時間給家人,經常在社群分享一家三口幸福生活,王陽明昨天就在IG貼照,分享炎炎夏日帶著孩子去玩水,身旁陪伴的不是愛妻,而是好友「玖壹壹」的春風,王陽明曬出兩人打著赤膊,他將女兒揹在肩上帥氣照,兩人猶如保鑣,還露出身上大片刺青。

王陽明與春風背面入鏡,猶如保鑣般保護女兒的安全,露出大片刺青,笑呼:「方圓1公里全部小男孩淨空」,還對男孩們發出警告:「don’t even think about getting close to Katiya」,根本女兒傻瓜,春風也撂話:「敢接近就讓他吃水」,兩人一搭一唱笑翻眾人「哥這樣太狠了啦」、「大男孩也清空了」、「我看沒有男孩有那股膽量」,有人揶揄確實沒有男孩敢靠近,但兩位身姿實在太帥氣,「結果小孩的媽媽都聚集過來」。