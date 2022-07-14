家世顯赫的男星王陽明，因俊俏外型入行，2011年演出偶像劇《我可能不會愛你》而大開知名度，被封為「台灣第一帥」，他在2015年與女星蔡詩芸結婚，婚後4年終於迎接寶貝女兒Katiya出生，從此王陽明的守護名單多了一人，除了愛妻蔡詩芸外，就是女兒，王陽明透露日前他帶著孩子出去玩，展現身上衣傲人之處，高喊：「全部小男孩淨空！」。

王陽明與蔡詩芸曾交往2年時間，但當時走向分手，直到8年後再度遇上對方，更加成熟的兩人復合，並且很快認定彼此是「對的人」，復合後交往僅4個月就決定攜手共度餘生，至今即使女兒出世，兩人仍是經常曬恩愛，感情非常甜蜜。

升格當爸媽後，王陽明與蔡詩芸仍持續工作，但即使再忙碌，也必定留時間給家人，經常在社群分享一家三口幸福生活，王陽明昨天就在IG貼照，分享炎炎夏日帶著孩子去玩水，身旁陪伴的不是愛妻，而是好友「玖壹壹」的春風，王陽明曬出兩人打著赤膊，他將女兒揹在肩上帥氣照，兩人猶如保鑣，還露出身上大片刺青。

王陽明與春風背面入鏡，猶如保鑣般保護女兒的安全，露出大片刺青，笑呼：「方圓1公里全部小男孩淨空」，還對男孩們發出警告：「don’t even think about getting close to Katiya」，根本女兒傻瓜，春風也撂話：「敢接近就讓他吃水」，兩人一搭一唱笑翻眾人「哥這樣太狠了啦」、「大男孩也清空了」、「我看沒有男孩有那股膽量」，有人揶揄確實沒有男孩敢靠近，但兩位身姿實在太帥氣，「結果小孩的媽媽都聚集過來」。