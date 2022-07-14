大陸男星李亞鵬過去曾與歌后王菲有過一段婚姻，並共同育有1名女兒李嫣，而離婚後他則一直維持單身狀態，直到近幾年才傳出與小19歲的圈外人海哈金喜熱戀，今年3月也宣布結婚，但他對於感情仍始終低調不願多談。但今（14）日稍早李亞鵬突然在微博上曬出一段影片，意外公開自己已與海哈金喜所生的女兒也已經誕生，令網友們又驚又喜。

李亞鵬今日稍早於個人微博上，公開一段自己訪問好友的影片，而影片一開頭他看到友人手中抱著剛出世不久的兒子，就忍不住露出慈父笑容，想要抱抱嬰兒，接著透露「我也剛剛生了一個女兒，昨天1個月」，意外透露他與海哈金喜已結婚並悄悄生下女兒的消息，立即在網路上掀起話題。

而影片中所標註的拍攝日期為4月14日，但影片實際公開的時間為7月14日，也就是說兩人的孩子已出生滿4個月了，令網友看到後紛紛留言「加油，未來可期啊」、「老婆的顏值太可愛了，好漂亮」、「他也算是老來得女了，祝福」、「恭喜恭喜，又喜得千金了」、「兩人一定要幸福快樂呀」、「老婆真漂亮，感覺女兒也是美女」，獲得大批網友的祝福。

事實上，李亞鵬與海哈金喜在今年3月宣布結婚時，也曾曬出一段影片公開兩人的婚紗照，並結尾在一張嬰兒小手握著兩人手指的照片，卻沒有太多人注意，如今他宣布女兒出生也讓不少人恍然大悟。