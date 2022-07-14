銅鑼鄉公所今年免費幫70歲以上的長輩配戴敬老眼鏡。（李京昇攝）

每位長輩可免費配戴2副敬老眼鏡。（李京昇攝）

鄉長謝昌年關心長輩情況。（銅鑼鄉公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉人口數有1萬6736人，其中65歲以上長輩有3600人，占全鄉人口21％，為體恤長輩，鄉公所編列今年75萬元，免費幫全鄉70歲以上長輩配戴敬老眼鏡，這周公所陸續下鄉幫長輩們驗光，今年9月底前每位長輩都有專屬的老花眼鏡。

銅鑼鄉長謝昌年說，他上任前走訪鄉內各村，發現很多老人家，不只平常都沒有在檢查眼睛視力，有老花情況也不願花幾百塊買老花眼鏡來戴，常常看東西要拿遠拿近，自己家裡也有長輩，看他們這樣辛苦看東西，讓他非常心疼。

他表示，擔任鄉長後他就把這件事放在心上，去年在鄉民代表會支持下，編列75萬元預算，要來幫全鄉2478位70歲以上長輩免費驗光跟配戴老花眼鏡，希望長輩們可以再次擁有健康、明亮的眼睛。

民政課長鍾明芳說，公所從11日開始到16日，會下鄉在全鄉10個村巡迴，請專業驗光師幫忙長輩們測視力跟選配眼鏡，每位長輩可補助300元、每人2副眼鏡，這周沒辦法到場辦理的長輩們，在7月25日前也能到公所民政課或各村辦公處試戴並登記度數。