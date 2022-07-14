前日本首相安倍晉三遇刺身亡，新北市長侯友宜昨（13）日在前往悼念並在臉書上發文，不過此舉引起部分深藍民眾不滿，中廣董事長趙少康更是怒批，國民黨投機、愚昧、失去自主立場，媒體詢問後續引發的效應，是否會擔心影響選情，侯友宜則是回應，這是肯定他為台日關係的付出。

侯友宜昨日前往台交流協會悼念安倍晉三，並在臉書上寫下：「感謝他這一生致力世界和平穩定，努力的推動台日友好關係，身在台灣的我們，將永遠珍惜懷念。安倍先生是一位具有大格局且有魄力的領袖，他的離去是我們所有人的損失。」不過此舉引起部分深藍支持者的不滿。

侯友宜說明，安倍晉三長年以來致力於世界和平穩定，也為了台日友好關係的促進付出了許多努力，最重要的是新北市長年以來跟日本的地區都有消防、青年、觀光、文化雙邊的交往，這些交往是長年的友誼，所以這是一個基於日本人的感受以及安倍家屬的心情所給予的關懷。