近期，受俄烏衝突、主要發達經濟體收緊貨幣政策等影響，全球糧食市場劇烈波動，不確定因素明顯增加。大陸國家發改委經貿司副司長張國華今（14）日表示，當前大陸的糧食安全形勢較好，有能力與條件應對外部衝擊。

張國華進一步說明四項具體情況。首先是糧食生產穩步發展，去年大陸糧食產量達到6.8億噸，連續7年保持在6.5億噸以上，人均糧食佔有量達到483公斤。

其次是今年夏糧再獲豐收，而且小麥品質好於常年。截至10日，主產區累計收購小麥3433萬噸，同比增加160萬噸。

再者是大陸糧食市場總體平穩。張國華舉小麥與玉米為例，指近期國際糧食市場劇烈波動。他並稱，與國際糧價「雲霄飛車」式的劇烈波動相比，大陸的糧食市場運行平穩，價格波動的幅度遠遠低於國際市場。

最後是糧食物流和應急保障能力顯著提升。張國華說，大陸糧食流通體系安全可靠，糧食倉儲設施總體達到世界較先進水平，應急供應網點佈局逐步完善，應急響應能力進一步增強。