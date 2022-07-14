行政院長蘇貞昌。（本報資料照）

衛福部長陳時中昨天獲民進黨徵召參選台北市長，陳時中今天最後一次以衛福部長身分出席行政院會，行政院長蘇貞昌特別感謝陳時中，擔任衛福部長5年5個月不僅是任期最長的部長，疫情爆發後擔任疫情指揮官的工作，帶領團隊對抗疫情照顧國人健康，祝福陳時中可以贏得支持，讓台北市更好，跟國際有更多往來，加油。

陳時中今天於行政院會後提出辭呈，正式投入台北市長選舉，蘇揆特別在今天行政院會表示，今天市陳時中最後一次參加院會，感謝陳部長從2017年2月8日擔任部長長達5年5個多月，疫情爆發後兼任指揮官，帶領指揮中心跟衛福部、醫師、藥師、醫護團隊，對抗疫情照顧國人健康。

蘇貞昌說，陳時中擔任指揮官期間，親自主持521場記者會，陳部長展現出邏輯清楚、溫暖周到的一面，且堅定溫暖的人格特質跟高EQ，成為防疫穩定重要的力量，實在不簡單。

蘇揆說，疫情不斷演變，陳時中團結民心，突破困難，讓疫情降到最小，不簡單，同時衛福部工作從小照顧起，包括長照、偏鄉醫療照顧、社會安全網增加萬名志工等，可以看出陳時中具備理想、溝通跟規畫的特質，相信會是好的市長。

蘇貞昌最後祝福陳時中贏得支持，讓台北市跟國際往來更多，同時和其他縣市互動、協調、往來配合必定可以做更好，謝謝陳部長跟團隊努力，辭去祝福一切順利，加油。