「選舉，書先上！」最近不少重量級市長參選人常以出新書作即將投入選戰的起手式。其中民進黨表明參選台北和台中市的陳時中、蔡其昌剛好都選在12日舉行新書發表會，參選台中的蔡其昌新書發表特別辦在台北，並請來總統蔡英文站台，未料，「隔壁棚」的陳時中卻在新書發表會上，大讚蔡的對手台中市長盧秀燕協助中央防疫，令蔡其昌實在有些尷尬。

陳時中感謝台中市長盧秀燕協助中央防疫，令蔡其昌有些尷尬。（資料照片）

中央防疫指揮官、衛福部長陳時中，日前獲得民進黨提名，正式投入台北市長選舉，在請辭衛福部長前，陳時中特別安排一場《戰疫堡壘》的新書發表會，陳時中在新書發表會暨感恩茶會上，侃侃而談擔任指揮官長達2年多來幾乎全年無休的日子，其中還提到2年前盧秀燕義無反顧協助中央設集中檢疫所，安置武漢包機返台的台商，對盧秀燕表達感謝，陳時中並說，他非常感謝，相信歷史都會記上一筆。

同一天，民進黨台中市長參選人蔡其昌也在台北開新書發表會，甚至找來總統蔡英文站台，氣勢不輸任何人，發表會蔡其昌致詞時以長相自嘲，小英總統也順勢開玩笑說「蔡其昌長相我不予置評」，但這還不是最尷尬的，尷尬的應是蔡事後聽到黨內大咖頻頻稱讚他選戰未來的對手盧秀燕，這恐怕是蔡其昌最不想聽到的內容。

事實上，陳時中已經不是第一次公開稱讚盧秀燕的防疫工作，以及台中積極配合中央。另外，賴清德副總統也在今年5月29日訪視台中市中央公園快篩與給藥得來速，幾乎在未看稿情況下，細數、並稱讚台中市政府團隊的防疫成效，包括疫苗覆蓋率都是高過全台平均值，據了解，當時蔡其昌也在場，在5月底的炎炎夏日中，空氣剎那間凝結至冰點。