2022年「公車友善心運動」正式開跑！今年活動以「轉身相挺、疫起前行」為主題，即日起至8月16日將舉辦人氣駕駛票選，歡迎民眾到臉書粉絲團按讚，前三高票即可於10月15日頒獎典禮受獎。今年也特地設計「轉身相挺網路體驗活動」，7月21日起讓民眾在遊戲情境中感受駕駛日常，參與者還有機會抽中精美小禮物。

從「公車禮貌心運動」至「公車友善心運動」已邁入第15個年頭，今年同樣由北市交通局、公共運輸處擔任指導單位，並由北市公車聯營管理委員會主辦、靖娟兒童安全文教基金會承辦，期能藉此拉近公車駕駛與乘客間的距離，也在大疫之年讓市民看見運將如何承擔大任，為守護民眾健康而不斷努力。

今年公車友善心運動再次舉辦「人氣駕駛票選」，即日起到8月16日，歡迎民眾到臉書粉絲團按讚投票，選出心中的人氣駕駛，獲得前三高票數者將於10月15日的頒獎典禮獲頒最佳人氣駕駛獎。

此外，自7月21日起至8月23日也有「轉身相挺網路活動」，以情境模擬的遊戲方式，讓民眾線上體驗成為公車駕駛需要處理的工作內容和情境，藉此讓乘客了解運將的工作內容，一同為公車安全投入心力，參與者還有機會抽獎獲得精美小禮物。同時也開放北市國小申請安全友善公車勁係宣導影片申請，從小培養良好搭車習慣。

面對疫情衝擊，公車駕駛們在面臨全新挑戰途中，也有許多話想說，光華巴士駕駛吳國清坦言，運將確實有較高染疫風險，但為大眾乘車權益，他願意主動承擔風險，並每日反覆消毒，好讓每位乘客都能安全且健康地抵達目的地，這正是「服務他人」的使命感，相信公車駕駛在他人需要協助時，永遠是第一個挺身而出的。

吳國清說，他也曾在行車途中，遇到前方的機車騎士因意外摔倒，被機車壓倒在地動彈不得，自己在確認乘客安全後，便將公車停下、走出車外扶起對方，在確認對方傷勢無大礙後才回到車上。

同樣熱心的大都會客運駕駛林豐田，他在行駛途中遇到一位走路不穩的長者準備要上車，他立即下車攙扶，協助對方安全就座才繼續開車。下車時也主動到座位區攙扶長者下車，更貼心協助對方刷卡。他說，自己把每位乘客當作自己家人，只要能幫助乘客，一定會盡量做到。