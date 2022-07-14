國民黨中央黨部14日召開「林智堅參與竹科報告案涉嫌違法—政商學關係鏈與同學論文對照新事證大公開」記者會，文傳會副主委舒翠玲（左）、林家興、桃園市議員參選人凌濤（右）公開調查證據，要求民進黨桃園市長參選人林智堅出面說明。（黃世麒攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文抄襲事件持續延燒，國民黨智庫今召開「解剖林智堅論文門之五」網路直播，教文體育組召集人陳學聖以2012年當選匈牙利總統施密特為例，因陷入博士論文抄襲而下台，可見學校的肩膀有多硬，期許台大和中華大學不畏外界壓力嚴謹審查。

陳學聖指出，林智堅的論文光就今天所呈現的圖，明顯的就是複製貼上，抄襲有多嚴重，提出另一份據悉是林智堅中華大學同學的論文，他表示，同樣是以竹科為研究對象，但是這位同學是自己發出了600多份的問卷，和竹科報告只有少部分相似。

陳學聖表示，以2012年當選匈牙利總統施密特為例，施密特被檢舉取得布達佩斯森梅威思大學的博士學位博士論文內容涉嫌抄襲，經且校方以33票贊成、4票反對的壓倒性票數，通過撤銷施密特的博士學位，施密特即宣布辭職，可見學校的肩膀有多硬，呼籲台大、中華大學也能效法匈牙利布達佩斯森梅威思大學。

陳學聖並到，今天黃光國教授的投書特別指出，台灣大學的校訓是「敦品勵學，愛國愛人」；中華大學的校訓是「勤、樸、誠、正」，並質疑也許有部分後段班的學校為了生存，面臨招生的問題，導致論文的審查不嚴謹。

國立台北商業大學教授張瑞雄認為，台大和中華大學已經要成立論文調查委員會，外界就不該先下結論，但是大學要堅持學術道德，大學是道德的最後一道防線，要堅持學術良心，外界不要給學校太多干擾，並強調不應用林智堅的政績，模糊論文抄襲的焦點。

張瑞雄指出，大學教授接案子通常是碩士生、博士生執行，但研究報告成果屬於委託單位，若是參與調查的學生要利用成果，必須在合約上要載明清楚，誌謝也要寫是引用該研究案，目前國外論文投稿都要要先進行論文比對。