大陸國家發展改革委14日舉行上半年經濟形勢媒體吹風會，大陸國家發展改革委綜合司司長袁達介紹，今年以來，大陸經濟發展的內外部環境更趨複雜嚴峻，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力持續顯現，國內疫情反彈、烏克蘭危機等超預期因素衝擊影響陡然增加，經濟運行在3月下旬到5月中旬出現波動。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作有力有效推進，重點區域疫情防控取得積極成效，穩經濟政策效應逐步釋放，6月份經濟實現較快企穩回升。

據觀察者網報導，從市場需求看，投資、出口帶動作用明顯，居民消費持續回升。從投資先行指標看，前5個月新開工項目數年增26.1％，新開工項目計畫總投資增長23.3％。近期又新增政策性銀行信貸額度8000億元（人民幣，下同），創設政策性、開發性金融工具3000億元，項目建設保障力度加大，投資關鍵支撐作用進一步凸顯。

而外貿增速也有所加快，6月以人民幣計價的進出口、出口、進口年增率分別為14.3％、22％、4.8％，增速比上月分別加快4.7個、6.7個、2個百分點。隨著疫情得到有效控制，居民消費穩步恢復，端午節期間市場消費明顯回暖，網路零售較快增長，6月份全國電影票房比上月大幅增長1.7倍。