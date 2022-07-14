金寶(2312)6月營收創今年新高，來到143.7億元，年增40.5%；今年上半年的營收為818.6億元，年增24.9%。外資連續7個交易日買超金寶，大買的外資券商包括摩根大通和瑞銀及高盛、美林等。金寶積極布局電動車，電動車相關產品將在泰國生產，泰國新廠預計2022年底或2023年上半年啟用，金寶正與集團內其他公司合作，爭取電動車代工機會，未來有望跨入聯合設計製造。

近年泰國政府積極扶植電動車產業，在整體產業趨勢與需求下，金寶泰國廠也不缺席，金寶目前在泰國共有三個大型工廠園區，分布在馬哈差、碧武里、大城府三個地方，其中，馬哈差有四座工廠，主要生產儲存設備，碧武里則有八座工廠，生產印表機、網通、物聯網（IoT）等產品，大城府則主要以塑膠射出業務為主。

金寶目前營收都還尚未有來自電動車的項目，未來切入電動車將三階段布局，首先是與康舒(6282)等集團夥伴共同爭取代工機會，第二方向則是跨入聯合設計製造，「跟客戶合作設計」，集團內很多公司在電動車產業都投注心力，將來有機會一起跟客戶進行聯合設計製造；由於電動車產業的軟體相關比重很高，是金寶要積極布局的地方。第三方向，是希望爭取客戶專案（ODM）訂單。目前金寶仍處第一階段。