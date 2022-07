四年一度的亞洲盃籃球賽現正火熱開打中,全亞洲各國最強的戰力在印尼雅加達齊聚一堂,亞洲盃參賽隊伍共16隊分成4組,A組有印尼、澳洲、約旦以及沙烏地阿拉伯,B組是中華台北、南韓、中國以及巴林,C組為伊朗、日本、哈薩克與敘利亞,D組有紐西蘭、印度、黎巴嫩和菲律賓。賽制方面首先進行小組循環賽,每組第1率先晉級八強,剩下A組第2 VS B組第3、B組第2 VS A組第3、C組第2 VS D組第3、C組第3 VS D組第2,四個對戰組合的勝方取得八強另外4張門票,八強之後為單敗淘汰且額外有一場銅牌戰。

戰力方面,A組澳洲是亞洲盃16隊中最強大的存在,王牌梅克(Thon Maker)曾在NBA效力過公鹿、活塞以及騎士隊,放在亞洲賽場上具有絕對的統治力,懷特(William McDowell-White)、麥卡倫(Mitchell McCarron)和弗洛林(Samson James Froling)也都是澳洲職籃NBL明星級的好手,各方專家一致認為澳洲本屆很有機會衛冕成功。B組的韓國本周二以12分之差擊敗勁敵中國,韓國擁有歸化球員羅健兒(Guna RA)體能出色,得分和籃板一把抓,搭配許勳(Hoon Heo)、李大成(Daesung Lee)…等一幫射手,本屆實力也十分有望得牌。亞洲盃公認的第二把交椅紐西蘭球風承襲以往的慓悍粗曠,禁區戰力亞洲頂尖,陣中得分雙箭頭曼寧加(Sam Mennenga)和莫瑞(Taine Murray)可以說是亞洲盃火力最強大的雙人組合。

中華隊本屆實力也不容小覷,旅外超級好手歸隊為國爭光,包括在中國職籃CBA廣州龍獅打拼的陳盈駿、上海大鯊魚的劉錚以及天津先行者的林庭謙,都是中華隊的一時之選!再加上歸化的新台灣人阿提諾(William Artino),完整陣容有機會與亞洲列強一搏,首戰出賽以18分的差距擊潰同為B組的巴林,喜歡運彩的朋友們可以期待中華隊本屆在亞洲盃的表現!