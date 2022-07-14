國民黨桃園市長參選人張善政指桃園的選舉可能是影響台灣的選舉。（賴佑維攝）

國民黨桃園市長參選人張善政14日出席黃國園黨部擴大會報，張善政說，桃園市長選舉，不只影響桃園，甚至整個台灣，搞不好是蔡英文總統的黨主席保衛戰前哨戰。桃園選的不一樣，會讓中央有所警惕，是改變台灣的開始。

黃國園進行會報時，分析桃園結構不再藍大於綠，要爭取中間選民、新住民、年輕人支持，且不能陷入意識形態之爭。張善政表示，要參選桃園時黃國園第一個站出來支持，送暖他會記得一輩子。

張善政又說，論文案沸沸揚揚，對他來說，政治人物誠信比學問重要，都要為自己的選民負責。張善政說，他怎麼負責誠信，就是放下意識形態。他擔任行政院長時，協助台南地震、高雄、台南登革熱疫情，他打從心裡放下藍綠。

提到選舉，張善政說，桃園的選舉帶動北台灣選情，希望給民進黨政府當頭棒喝，「你做的太爛了吧，怎麼可以繼續執政」，講嚴重一點，搞不好是蔡英文總統的黨主席保衛戰前哨戰。而桃園選的不一樣，會讓中央有所警惕，桃園這次選舉可以影響台灣政治發展，會不會讓蔡英文跛腳？會不會造成內閣改組？但希望桃園這次選舉可以影響台灣政治發展，這次選舉不是張善政跟林智堅，而是改變台灣的開始。