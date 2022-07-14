大陸澎湃新聞報導，大陸國家發展改革委14日舉行上半年經濟形勢媒體吹風會，發改委價格司長萬勁松表示，今年以來，國際能源、糧食價格大幅上漲，美歐等主要經濟體通膨居高不下，最近幾個月消費者物價指數（CPI）漲幅達到8％以上，創近40年或有紀錄以來新高，昨晚美國發布的6月份CPI漲幅更是高達9.1％，再創新高。而中國物價持續運行在合理區間，上半年CPI平均上漲1.7％，漲幅明顯低於其他主要經濟體，與國際高通膨形成鮮明對比。

萬勁松表示，中共中央、國務院高度重視穩物價工作。今年以來，發改委深入貫徹落實中共中央、國務院決策部署，持續加強糧食、煤炭等重要商品產供儲銷體系建設，以大陸國內保供穩價的確定性應對外部環境的不確定性，有力地保障了物價基本穩定。糧食等重要民生商品方面，全力穩定糧食生產，加強調控穩定生豬產能，強化蔬菜產銷銜接，千方百計做好重要民生商品保供穩價工作。

烏克蘭危機以來，中國食品價格平均上漲1.4％左右，遠低於美歐國家7.5％-9.5％的漲幅。能源方面，中國持續加大煤炭增產增供力度，完善煤炭市場價格形成機制，引導煤炭價格在合理區間運行，通過穩煤價來穩電價、穩定用能成本，居民用電、用氣價格始終保持基本穩定。而美歐等主要經濟體居民用電、用氣價格大幅上漲，比如5月份歐元區電力價格同比上漲30％左右、燃氣價格同比漲幅高達50％左右。