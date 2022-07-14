近兩年多因疫情導致塞港，連帶造成港區塞車，台中港中國貨櫃公司（以下稱中櫃）委請關貿網路公司開發導入BoniGO貨櫃交領櫃預約平台，同時，台中港務分公司協助規劃並建置預約專用車道等配套措施，有效降低壅塞、提升櫃場作業效率。

BoniGO貨櫃交領櫃預約平台，以共用版CLP（(Container Loading Plan/貨櫃裝貨清單）平台串接船公司、空櫃場、貨主、拖車業者的資訊流，充分運用資料共享而提升作業效率及確保資料一致性與正確性，透明化資訊可使貨主與司機於平台上查詢貨櫃動態，節省司機等候進場時間、減少貨櫃車怠速油耗及碳排放量，符合ESG（環境、社會、公司自理）理念。

為配合未來BoniGO上線實施，台中港務分公司多次邀集相關單位及專家學者商議現勘，進而建置預約專用車道，供採用平台預約的貨櫃車進入櫃場，再銜接中櫃公司預約專用門哨，有效紓解流量及達到快速通行目標。

台中港務分公司並提出相關配套措施，如臨港區道路交通動線調整、號誌設置、自動化門哨安裝OCR辨識系統及LED看板等，優化進入港區相關環境。

為使業者熟悉BoniGO預約平台操作及作業模式，台中港務分公司今年6月21日會同中櫃公司、關貿公司召開說明會，相關軟、硬體設施預計本7月中旬完成，再行上線測試。

台中港萬海（2615）公司自去年8月實施全國首創交領櫃預約平台，已近五成，使用熱絡；今年台中港務分公司持續協助中櫃公司實施BoniGO的交領櫃預約平台，將使台中港貨櫃運輸智慧化進程往前邁進，鼓勵業者踴躍參與測試及運用，共享快速、智能的港區作業環境。