大陸房市狀況持續緊張，近日傳出多地存在爛尾樓房項目，導致屋主集體停止償還貸款，新一波金融風險蠢蠢欲動。大陸官媒14日引述多位專家說法，認為應該調整限制房地產企業的「三條紅線」政策。

證券時報14日發表文章，報導引述中銀證券首席經濟學家徐高分析，主要因「三條紅線」政策觸發整個地產當前低迷循環，房地產開發商資金鏈收緊、信用風險上升，外部人士也對房地產業信心喪失、延遲買房，最終形成爛尾樓越來越多的惡性循環。

北京大學國發院院長姚洋也表示，短期房地產下降如此之大的原因沒有別的，就是「三條紅線」政策，上半年房地產銷售腰斬，其實與疫情、民眾手裡有沒有錢沒有關係，主要是房企流動性不行，民眾質疑房企經營狀況，購房意願銳減。

姚洋表示，若大陸下半年房地產業想要復甦，有必要調整「三條紅線」，第一條紅線是剔除預收款後的資產負債率不超過70％，可以給房企一些時間調整，否則一半房企都踩到這條線。第三條紅線是現金短債比不小於1，這條更不合理，如果手中有現金還去借錢嗎？

徐高指出，要解決房地產行業問題，短期就算是放鬆貨幣也起不了作用，建議成立相關行業健康發展穩定基金，例如政府財政出人民幣（下同）1千億元，再從金融機構募資9簽億元，入股民營房企當小股東，同時增強民眾購房信心。