苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香活動今年5月圓滿落幕，但進香期間曾姓通緝犯冒用「白沙屯拱天宮」製作影片，散播不實謠言，讓廟方憤而提告。通霄警分局日前逮到曾嫌送辦，拱天宮廟方14日頒贈加菜金給警分局，並表達肯定與慰勉之意。

35歲曾姓嫌犯在進香期間，以「粉紅小超跑」名稱，在網路社群散播進香是騙取信徒香油錢等言論，拱天宮直指冒用者惡意造謠，因此憤而報案並提告。

通霄警分局長陳文彬得知後，立即指示成立專案小組偵辦，經警方鍥而不捨、抽絲剝繭循線追緝，發現曾姓男子落腳在苗栗市某汽車旅館，並有意尋找下個寺廟再度犯案，警方更發現曾嫌因為傷害罪遭通緝，最後將曾嫌與另名女同夥逮捕，並依妨害名譽罪嫌送辦。

拱天宮主委洪文華今天到警分局發贈加菜金，希望藉此慰勉警方辛勞，他表示，白沙屯拱天宮歷史悠久，廟內殿堂所奉祀媽祖神像為廣大信士信仰中心，對警方能及時將散布不實言論嫌犯繩之以法，以正視廳，感到非常欣慰，謝謝員警辛勞。