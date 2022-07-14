40歲張女士是全職家庭主婦，最近右手掌指常有嚴重麻刺感，就連晚上睡覺也常因為掌指刺麻而驚醒，導致睡眠品質不佳，日前痛到不得不就醫治療，被診斷為「腕隧道症候群」，所幸轉介至復健科門診接受超音波神經解套注射治療，總算大幅緩解手麻症狀，找回一夜好眠。

腕隧道症候群是指正中神經行經手腕時，被周圍腫脹增厚的肌腱軟組織等擠壓，造成神經支配的大拇指、食指、中指以及無名指有麻刺針扎感，嚴重時甚至會延伸至掌面、手背、手腕處。亞洲大學附屬醫院復健科主治醫師徐瑋璟表示，疫情期間在家用餐居多，掌廚的媽媽工作量大增，慣用手過度操勞下，容易造成腕隧道症候群發作。

患者張媽媽說，只要使用右手腕工作就會有一股麻刺感，握鍋鏟、騎機車時症狀更是嚴重，不僅影響到工作，就連晚上也會因為疼痛而睡不好，非常困擾。

徐瑋璟表示，由於手腕的慣性屈曲，晚上會更加痠痛麻木，但手指活動一陣子後就會稍微緩解，但若沒有妥善治療，疼痛感會牽連到手臂，手指靈活度也連帶會受到影響，甚至大姆指內側的肌肉，會萎縮而變得扁平。

徐瑋璟建議，患者就醫診斷後，若症狀輕微，可使用口服藥物，搭配物理治療、穿戴副木，加上適當的伸展運動等方法緩解；若麻刺扎針感已經影響日常工作或睡眠，便會建議考慮接受超音波神經解套注射，以張媽媽為例，透過注射葡萄糖溶液將神經周圍沾黏擠壓處打開，經過3次療程，症狀已大幅緩解。

徐瑋璟提醒，腕隧道症候群常和脊椎相關疾病患者，或是周邊神經病變混淆，患者若出現相關症狀，必須由專業醫師評估後，再進一步討論合適的治療計畫。