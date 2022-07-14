《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國賽區(LPL)本週進行至賽程第6週，距離例行賽結束，尚有1個月的時間。截至7/13，V5戰隊仍以8戰全勝的成績，穩居積分榜第1的位置，滔博電競(TES)則以8勝1敗的成績，緊追在後。本週六、日分別有V5、TES的比賽，在虎牙直播、Twitch或是YouTube…等網路平台都能看到，比賽精彩可期，切勿錯過，以下是相關分析：

7/16(六)19:00，滔博電競@EDG戰隊，推薦：不讓分「滔博電競」勝

先說TES，夏季賽表現穩健，隊伍的雙核心－中路Knight及下路JackeyLove兩人的狀態絕佳，特別是Knight，今年夏季是他狀態最好的一個賽季，目前已拿下8次的單局MVP，為LPL各路好手之冠，Knight是全能型的中路選手，當隊伍需要火力輸出時，他能打出單局高達3.6萬的超高傷害，而當隊伍需要支援型中路時，他也能遊走在各路進行支援，為隊友創造擊殺機會；隊友JackeyLove本賽季的表現雖然不如Knight搶眼，但精彩的操作，加上經常能在比賽中打出逾30%的傷害占比，說明他同樣是隊伍中最重要的火力輸出點。再說EDG，本季狀態依舊低迷，對去年的世界冠軍來說，僅取得5勝3敗的戰績(截至7/12)，這樣的成績顯然是不及格，大學長Flandre在上路的宰制力大不如前，而下路雙人組Viper和meiko兩人在與中、後段隊伍對抗時，雖然尚不至於屈居弱勢，但當對手是V5、JDG或是即將遭遇的TES等下路戰力極高的頂級隊伍時，EDG下路雙人組就會有對抗性不足的問題，不利取勝。

7/17(日)19:00，WBG戰隊@V5戰隊，推薦：不讓分「V5戰隊」勝

先說WBG，目前戰績5勝4敗，在積分榜上暫居第8，隊伍中的節奏發動機SofM(打野)本賽季的狀態飄忽不定，狀態好的時候，面對強隊RNG能瘋狂砍下「四連殺」(Quadra Kill)，但狀態不好的時候，面對AL也是瘋狂送給對手好幾個人頭(擊殺)，如此起伏不定的表現，對以中、野連動為戰術核心的WBG來說，問題頗大。再說V5，同樣是擅長打中、野連動的隊伍，打野Karsa及中路Rookie兩人不僅個人能力出色且比賽經驗豐富，也因為兩人的合作，讓V5能在比賽前期(通常是15分鐘內)就能大幅度拉開經濟領先優勢，為後續團隊的勝利打下穩固的基礎。本場比賽，雙方中、野選手的競技是觀賽重點，看好發揮穩定的Karsa及Rookie兩人更有機會為隊伍再打下1場勝利。