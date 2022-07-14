今年萬安演習即將於7月25日下午登場，將實施30分鐘防空避難演練，台北市公共運輸處表示，屆時市區公車將於下午1時30分至2時暫停發車，行駛於道路上的公車則會在演習期間暫停於路邊或站台，乘客須配合下車疏散；復康巴士則於當天中午12時30分至下午2點45分暫停預約，轉運站於演習期間不發車，旅客及車輛皆只進不出。

公運處指出，今年已於7月7日邀集公車、計程車工(公)會、復康巴士、轉運站及捷運公司等業者辦理萬安45號演習防空疏散演練說明會，針對演習管制及配合事項，向業者宣導，民眾也須於演習當日配合警察及民防人員指揮進行防疏散避難。

公運處指出，演習當下，市區公車將於下午1時30分至2時間暫停發車，行駛於道路上的公車將暫停於路邊或站台，乘客須配合現場警察及民防人員指揮下車疏散。民眾下車後如需返車搭乘就不需刷卡，反之則需刷卡，避免影響下一趟次轉乘優惠。國道客運行經高速公路時將正常營運，下交流道後的管制則比照市區公車配合避難。

轉運站於演習期間不發車，旅客及車輛皆只進不出，並配合燈火管制關閉轉運站內大燈，轉運站周圍行人須立即進入轉運站內進行避難。民眾騎乘YouBike者，則要在演習當下將車輛停靠於路邊並完成鎖車，配合警察及民防人員指揮進行人車疏散管制避難。

此外，計程車駕駛於演習期間，將於安全處靠邊停車並暫時停表計費後與乘客配合警察及民防人員指揮避難，如仍有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。

復康巴士則於演習當日12時30分至下午2時45分暫停訂車平臺預約，另如演習時段尚未結束旅程者，請駕駛及乘客配合警察及民防人員指揮避難，如不便下車者請於車內等待至演習結束。至於藍色水路，屆時船舶將照常行駛，碼頭則會在演習期間配合管制人員進出。