國際半導體產業協會（SEMI）12日於美西國際半導體展（SEMICON West）公布全球董事會選舉結果，台灣企業會員數穩健成長，在漢民科技、日月光連任、環球晶(6488)獲選為新任成員下，首度取得3席董事，日月光半導體執行長吳田玉亦將出任執委會副主席。

SEMI 19位投票董事及10位名譽董事分別代表歐洲、中國大陸、日本、韓國、北美和台灣等地會員企業，反映SEMI擴及全球的活動範圍。SEMI董事由一般會員選為具投票權的董事會成員，一任2年、最長可達5任。

根據SEMI組織章程，此次董事會成員改選共有8名現任成員留任，其中包括2家台灣企業會員，分別為漢民科技副董事長林淑玲、以及日月光投控(3711)旗下日月光半導體執行長吳田玉。

而此次共有3名獲選為新任成員，包括科林研發（Lam Research）總裁兼執行長Tim Archer，東京威力科創（Tokyo Electron）代表董事、總裁暨執行長河合利樹，以及環球晶董事長兼執行長徐秀蘭。

SEMI全球董事會的執行委員會確認委任Comet AG執行長Kevin Crofton擔任主席、吳田玉任副主席。新任主席、副主席和董事會成員於13日SEMICON West 2022 Hybrid期間舉行的SEMI年度會員大會宣布正式就任。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，很開心看到台灣企業會員在今年SEMI全球董事會中首度獲得3席，並由日月光半導體出任執委會副主席。不僅是因為SEMI台灣會員數持續穩健成長，更呼應台灣半導體產業擴大對全球半導體供應鏈影響力之趨勢。

曹世綸指出，新加入的半導體矽晶圓大廠環球晶，將可為SEMI發展注入更廣泛多元的產業觀點。且此次獲選SEMI董事，也足以展現出環球晶董事長兼執行長徐秀蘭，深受全球半導體產業業者尊敬。

曹世綸表示，期許能有更多的台灣半導體業者透過SEMI這樣的全球性組織，積極對國際發聲，持續深化台灣於全球半導體供應鏈的關鍵角色，也讓台灣半導體行業為全球產業發展做出具影響力的貢獻。

徐秀蘭對此表示，半導體為最高度全球化的產業，勢必需要國際級組織與協會串聯整體生態圈，以推動產業持續成長。此次能當選SEMI全球董事會成員感到相當榮幸，並期待未來與SEMI攜手共同推動半導體產業相關議題。